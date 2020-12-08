وزير الصحة البريطاني: بدء التلقيح ضد كورونا يمثل عودة التعافي

المستقلة/- قال وزير الصحة البريطاني “مات هانكوك” إن بدء تلقيح المواطنين في بلاده ضد وباء “كورونا” يمثل يوم عودة التعافي وتقديراً للجهد العلمي والإبداع والعمل الجاد لكثير من الناس.

وأضاف “هانكوك” في حديثه أمام البرلمان يوم الثلاثاء: “اليوم يمثل بداية القتال ضد عدونا المشترك المتمثل في فيروس كوفيد-19”.

وبدأت بريطانيا اليوم في توزيع اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك” على مواطنيها، مع منح كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية أولوية التطعيم.

وذكر وزير الصحة أن المملكة المتحدة بدأت في منح اللقاح المحتمل ضد الفيروس في 70 مركزاً في أنحاء البلاد، وهو ما سيتم توسيعه في الأيام المقبلة.