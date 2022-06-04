وزير الصحة الايراني يعرب عن الرغبة بالتعاون مع كربلاء

وزير الصحة الايراني مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعرب وزير الصحة الإيراني مهران عين اللهي ، عن الرغبة الكاملة للتعاون الصحي مع محافظة كربلاء لما تتمتع به من اهمية كبيرة على كافة المستويات .

وقال عين اللهي انه بحث مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي “تعزيز سبل التعاون المشترك بين كربلاء وايران  في مجال الادوية والمستلزمات الطبية، وتبادل الزيارات بين الفرق الطبية  وعلاج المرضى “.

وأضاف كما “بحثنا  تدريب الملاكات الطبية والصحية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للزائرين الايرانيين بمناسبة زيارة الاربعينية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم السبت، عقب لقائه وزير الصحة الإيراني ، تم “خلال اللقاء بحث ومناقشة آليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة الصحة الايرانية في عدد من المجالات الفنية وتبادل الخبرات “.

وأشار الى إن “المحافظة جزء من الحكومة العراقية ، ولها الرغبة  في توطيد العلاقات الثنائية، وفتح آفاق للتعاون المشترك، ومن ضمنها مع وزارة الصحة الايرانية ، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الجارين الذين تربطهم عدة روابط مشتركة “.

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