وزير الصحة الايراني: لدينا رغبة كاملة للتعاون الصحي مع كربلاء

وزير الصحة الايراني مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعرب وزير الصحة الإيراني مهران عين اللهي ، عن رغبة ايران “الكاملة” للتعاون الصحي مع محافظة كربلاء “لما تتمتع من اهمية كبيرة على المستويات كافة”.

وقال اللهي عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، بحثنا آلية افتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الايرانية في كربلاء، كذلك علاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لإجراء العمليات المعقدة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين ، عقب لقائه وزير الصحة الإيراني ،إن ” المحافظة جزء من الحكومة العراقية ، ولها الرغبة  في توطيد العلاقات الثنائية ، وفتح آفاق للتعاون المشترك، ضمنها وزارة الصحة الايرانية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الجارين الذين تربطهم عدة روابط مشتركة “.

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