وزير الصحة : الانتهاء من انجاز مركز الشفاء 14 في محافظة كركوك

المستقلة / – اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الانتهاء من انجاز مركز الشفاء (١٤) في محافظة كركوك.

وقال التميمي في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس، إن “المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية ضمن مبادراتها بالتبرع لدعم جهود الوزارة وتم التاثيث والتجهيز بالمستلزمات والمعدات الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة وهو سلسلة من عدة مشاريع تصل الى اكثر من (20) مشروع تنجزها العتبة الحسينية المقدسة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية”.

واضاف أن “المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتم تشغيله وادارته بملاكات الوزارة”.

وأكد “استنفار وزارة الصحة من اجل السيطرة على هذا الوباء الذي اصبح تهديدا لكل دول العالم”، مطالباً، “المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية”.