وزير الصحة الإيراني يبحث التعاون في القطاع الصحي مع كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير الصحة الإيراني مهران عبد اللهي، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي زيادة آفاق التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الجانبين لاسيما القطاع الصحي .

وقال المحافظ الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه عبد اللهي اليوم السبت ، قدمنا كحكومة محلية شكرنا وتقديرنا لوزارة الصحة الايرانية لمبادرتها في نشر العديد من المفارز الطبية وبالتعاون مع المديرية العامة لصحة كربلاء المقدسة في تقديم الخدمات العلاجية للزائرين “.