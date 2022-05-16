وزير الشباب يكشف عن أهم المشاكل التي تعيق إنهاء العمل بقاعة بغداد ارينا

المستقلة/- كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن أهم المشاكل التي تعيق إنهاء العمل بقاعة بغداد، مؤكداً حرص الوزارة على إعادة المشروع الى وضعه الطبيعي بأقرب وقت .

وقال درجال في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، اليوم الأثنين ، إنَّ ” مشكلة بالمسقف الحديدي تعدُّ أبرز مشاكل المشروع والذي أثار جدل لجنة التحقيق التي شكلت وقتها ورفعت توصية وتمَّت إحالة الموضوع للنزاهة “، موضحاً، أنَّ ” انتهاء العمل بالقاعة كان يفترض أن ينتهي على أبعد تقدير في الشهر التاسع من العام (2021) ، لكنه تأخر بشكل كبير “.

واضاف درجال، أن ” الوزارة تحاول إعادة المشروع الى وضعه الطبيعي والأمور الى نصابها خلال الاسابيع المقبلة التي ستتضح الصورة فيها بشكل كامل ” ، مبيناً، أنَّ ” إحالة المشروع للنزاهة لا يعني توقفه عن العمل”.

وأشار درجال الى أنَّ ” هناك أكثر من مشروع متوقف ومنها ملعب ذي قار الذي تمَّت موافقة مجلس الوزراء على زيادة المبالغ المالية المخصصة له، وسيطرح الى شركات أخرى من أجل البدء بالتنفيذ مرة ثانية “.