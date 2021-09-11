وزير الزراعة يكرم منظمة (الفاو) في العراق

المستقلة/- تقديرا للجهود المميزه التي قام بها الممثل المقيم وفريق عمل الفاو في العراق ، كرم وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  في العراق صلاح الحاج حسن وعددا من خبراء المنظمة واثنى على جهودهم المبذولة من اجل تحسين النظم الغذائية  في العراق وخاصة  لما تحقق من نجاحات من خلال تنفيذ مشروع  انعاش سبل المعيشة وتحسين الامن الغذائي والمعيشي وخلق فرص العمل و زيادة الانتاج المحلي ومحاربة البطالة في محافظة نينوى.

وثمن الخفاجي حجم الجهود المبذولة من قبل الفاو لمساعدة صغار المزارعين  خاصة في المناطق المحررة من داعش واكد الدور الكبير الذي تلعبه منظمة الفاو من اجل النهوض بواقع المحافظات المستهدفة وتحسين سبل العيش والامن الغذائي والمائي من خلال دعم الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي .

وقال ان هذه الجهود  تساعد في رفع قدرة صغار المربين والفلاحين وتحسين وتطوير مهاراتهم من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق سبل معيشتهم بجهودهم وخبرتهم وتحقيق اكتفائهم الذاتي بالعمل المتواصل وتضافر الجهود.

جرى ذلك اثناء افتتاح اعمال ورشة العمل الموسومة اعادة تأهيل وتحسين قدرة  النظم الغذائيه في جنوب العراق  .

وكان لمشاركة مزارعين من محافظة نينوى وتقديم منتاجتهم التى ساعدت الفاو في تحسين نوعيتها وتسويقها الاثر الكبير في المشاركين في اعمال الورشة.

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