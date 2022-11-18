وزير الزراعة : كربلاء من المحافظات المتميزة في القطاع الزراعي

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير الزراعة عباس العلياوي ، اليوم الخميس ، إن “محافظة كربلاء  تعد اليوم من المحافظات المتميزة على كافة الاصعدة ومنها التميز الكبير في القطاع الزراعي .

وقال العلياوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن “كربلاء تشهد  تطورا كبيرا في القطاع الزراعي “. مشيرا الى أنه بحث مع المحافظ “التنسيق العالي ما بين الوزارة والمحافظة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه مع العلياوي بحثنا “مع وزير الزراعة ، التعاون والتنسيق ما بين المحافظة والوزارة في عددا من الملفات المشتركة ومن أبرزها دعم وتطوير الواقع الزراعي في المحافظة ، فضلا عن دعم الفلاحين والمزارعين بالأسمدة الكيماوية والمرشات الحديثة وكافة المستلزمات الحديثة التي تطور الانتاج الزراعي كما ونوعا “.

وأضاف كما “بحثنا  ، ملف مكافحة بساتين النخيل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات التي يتم فيها المعالجة ، وكذلك  مناقشة ملف الاستثمار الزراعي ودوره الكبير وأهميته في تنشيط اقتصاد البلد والوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والخضروات “.

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