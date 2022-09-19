وزير الزراعة اللبناني يبحث المشاريع الزراعية مع كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن ، اليوم الاثنين ، امكانية التعاون ما بين وزارة الزراعة اللبنانية ومحافظة كربلاء من خلال الحكومة الاتحادية في مواضيع تبادل الخبرات والنهوض بالقطاع الزراعي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه حسن ،إن “المحافظة تمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة للأنتاج الزراعي والثروة الحيوانية مما يجعلها أن تكون رائدة في هذا المجال “.

وأوضح ، المحافظة “شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات ، ومنها القطاع الزراعي الذي شهد نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة “.