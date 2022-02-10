وزير الزراعة السوري : العراق يستورد كميات كبيرة من الخضراوات

المستقلة /- أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، الخميس، ان العراق يستورد من سوريا كميات كبيرة من الخضراوات، فيما دعا إلى أن تكون هناك برامج مشتركة في إدارة الموارد الأرضية والمائية مع العراق.

وقال قطنا في حوار تابعته المستقلة, إنه “من المهم أن تكون هناك برامج موحدة لإدارة الموارد الأرضية والمائية، وإعداد ستراتيجية للتغييرات المناخية كونها لا تخص دولة واحدة فحسب”، منبهاً علىأن “هذا التعاون إن لم يحصل، فلا يمكن أن نحصد نتائج لبلدينا”.

وأضاف قطنا أن “العراق يستورد من سوريا كميات كبيرة من الخضراوات، وميزان الأسعار هو من يتحكم بهذه القضايا والتنافس مع المنتجات الأخرى” منوهاً بأن “المنتج السوري له ميزة تفضيلية بأنه سريع الوصول إلى العراق، كما أنه يماثل العادات الغذائية للمواطن العراقي”.

ووصف الواقع الزراعي في سوريا بـ”الجيد، بيدَأنه يتأثر بالظروف المناخية”، موضحاً أن “الموسم الزراعي الحالي شهد تأخراً بموعد هطول الأمطار لـ 45 يوماً، بعدها هطلت بشدات مطرية كبيرة ما أدى إلى عدم قدرة النباتات على الاستفادة منها”.

واختتمت في بغداد أمس الأول الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (فاو) والتي استغرقت يومين، بمشاركة من 33 دولة.