وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية لزيارة الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الدفاع جمعة عناد ، اليوم الاحد ، الخطط الامنية الخاصة بزيارة الاربعينية في كربلاء وبحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “ناقشنا مع وزير الدفاع والوفد المرافق له ،  الاستعدادات والخطط الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام “.

وأضاف إن ” الجهد الأمني في المحافظة كان هو سبيل النجاح والتوفيق على جميع المستويات منها حركة البناء والعمران في المحافظة “.

وأشار الى إن “الحكومة  المحلية في المحافظة لها تنسيق كبير مع القوات الأمنية والذي انعكس على نجاح الكثير من الخطط الأمنية “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اكمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير مدينة اور الاثرية

اخبار العراق

تنفيذ مشاريع في مركز الناصرية ضمن صندوق أعمار ذي قار

اخبار العراق

وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية لزيارة الاربعينية في كربلاء

اخبار العراق

بغداد وجنيف تبحثان سبل عودة النازحين العراقيين

اخبار العراق

إنتخابات العراق.. تحديات وفرص

اخر الاخبار

أمريكا: روسيا أخطر من الصين على المدى القصير

اخر الاخبار

والد الأسير الفلسطيني كممجي يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه قبل اعتقاله

اخر الاخبار

والد الأسير الفلسطيني كممجي يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه قبل اعتقاله

اخر الاخبار

فرنسا تصف أستراليا بالخيانة

اخر الاخبار

قاتل بن لادن: انسحابنا من أفغانستان مثير للشفقة

اخر الاخبار

تعرض “كريم فهمي” لجلطة أخرى وانباء غير سارة عن صحته

اخبار الاردن

الأردنيون يتفوقون عربيا في استخدام وسائل منع الحمل

اخبار الاردن

إنجاز طبي أردني جديد

اخر الاخبار

فيسبوك تقوم بالغاء حسابات تلك الفئة

اخر الاخبار

محامو أسرى “الجلبوع”: تقديرات بتهم أمنية وتشديد محكومياتهم

اخر الاخبار

لأول مرة.. قصة المسلسل السوري الممنوع من العرض في عهد حافظ الأسد!

اخر الاخبار

صدمة بعد معرفة الراتب الذي يتقاضاه ميسي