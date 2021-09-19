وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية لزيارة الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الدفاع جمعة عناد ، اليوم الاحد ، الخطط الامنية الخاصة بزيارة الاربعينية في كربلاء وبحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “ناقشنا مع وزير الدفاع والوفد المرافق له ، الاستعدادات والخطط الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام “.

وأضاف إن ” الجهد الأمني في المحافظة كان هو سبيل النجاح والتوفيق على جميع المستويات منها حركة البناء والعمران في المحافظة “.

وأشار الى إن “الحكومة المحلية في المحافظة لها تنسيق كبير مع القوات الأمنية والذي انعكس على نجاح الكثير من الخطط الأمنية “.