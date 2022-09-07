وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية الخاصة بزيارة الاربعينية في كربلاء وتوزيع القطعات

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء ، الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام ودعم وزارة الدفاع جهود المحافظة في تأمين الزيارة المباركة وانسيابية تطبيقها مع الخطط الخدمية والنقل والصحة “.

وقال سعدون في تصريح لــــ ( المستقلة ) ناقشنا “فور وصولنا الى كربلاء برفقة وفد ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائدي قيادة القوات البرية وطيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير صنف الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة ، توزيع القطعات المسؤولة عن توفير الحماية للزائرين والمواكب الحسينية، اضافه الى تقديم الخدمات لهم ” .

ومن جانبه قال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) مساء الأربعاء ، عقب الاجتماع الامني ، إن ” الجهد الأمني في المحافظة كان وما يزال هو سبيل النجاح والتوفيق على جميع المستويات منها حركة البناء والعمران في المحافظة “،

وأكد إن “الحكومة المحلية في المحافظة لها تنسيق كبير مع القوات الأمنية والذي انعكس على نجاح الكثير من الخطط الأمنية “.