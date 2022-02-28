وزير الدفاع يصف كربلاء بثمرة العراق في الاستقرار الأمني

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف وزير الدفاع جمعة عناد ، مساء الاثنين ، الاستقرار الأمني والتطور العمراني والاستثماري في كربلاء بثمرة العراق ، وأكد ضرورة متابعة الحدود الإدارية الفاصلة بين كربلاء والمناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة الانبار وتكثيف الجهد الاستخباري .

وقال عناد عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، في تصريح لــــ ( المستقلة ) زيارتنا جاءت لمناقشة الإجراءات الأمنية المتبعة في المحافظة ، ومتابعة الحدود الإدارية الفاصلة بين كربلاء والمحافظات الغربية والشمالية والمناطق الصحراوية ومسكها جيداً وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية وتكثيف الجهد الاستخباري”.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اثناء اللقاء ، إن “الاستقرار الامني الذي تشهده المحافظة أنعكس بشكل إيجابي كبير على حركة الاعمار والاستثمار في المحافظة خاصة ، وأنها مدينة يؤمها ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق سنويا “.

وأكد إن “الأمن والخدمات متلازمين مع بعض في تحقيق النجاح ، ونحن كحكومة محلية ندعم ونساند على حد سواء الجانب الخدمي والامني “.

وحضر اللقاء معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، وكبار الضباط في الوزارة، وكان في استقبالهم قائد عمليات كربلاء المقدسة “.