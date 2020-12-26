وزير الدفاع التركي في زيارة مفاجئة الى ليبيا

المستقلة.. وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا، السبت، بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقّد وحدات تركية في البلد الغارق بالحرب، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقاً بعدما دعا المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى “إخراج” القوات التركية الداعمة للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، في وقت تتواصل المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في البلد الغني بالنفط.

قال خليفة حفتر الجمعة في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا “اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا”.

وأضاف “لا خيار… إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي”.

وتابع “استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال… ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل”.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ 2011 إثر سقوط نظام معمّر القذافي، وتتنازع الحكم فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها خليفة حفتر الذي يحظى بدعم روسيا ودولة الإمارات.