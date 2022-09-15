وزير الدفاع الامريكي : نعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة

المستقلة /- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسو كازو حمادة أن الولايات المتحدة تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة، باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية.

وقال البيان: “شدد أوستن على استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان” بالترسانة الكاملة من (أسلحتنا) التقليدية وقدراتنا النووية”.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان، ووصفها بأنها “عدوانية” و”استفزازية”، وكذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

وقال أوستن: “ردنا، مع اليابان وحلفاء وشركاء آخرين، يظل مسؤولاً وواثقًا وحازمًا”.

كما أعلن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، واصفا تحالف البلدين بأنه “حجر الأساس” في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

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