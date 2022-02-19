وزير الدفاع الأمريكي: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة

المستقلة /- أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن اعتقاده بأن خطط روسيا لـ “غزو أوكرانيا ” ليست خدعة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة “ABC” الأمريكية: “لا أعتقد أنها خدعة، كل ما هو مطلوب لغزو ناجح موجود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا”.

وتابع قائلا: “لو نقلوا القوات إلى حاميات (سحب القوات)، ما كنا رأينا كل ما نراه في هذه المنطقة، ليس فقط الأسلحة العسكرية، ولكن أيضا وسائل الدعم اللوجستي والطبي، والطائرات المقاتلة.. لديهم أشياء مثل الخيام الطبية والأجهزة الطبية والكوادر وغيرها.. لم تكن لترى ذلك إذا كنت ستسحب قواتك.. الهجوم يمكن أن يحدث في وقت قصير”.

يشار إلى أن التصريحات حول غزو روسي محتمل مزعوم للأراضي الأوكرانية كثرت في الآونة الأخيرة، في الدول الغربية، وكذلك في كييف، ووصف الكرملين هذه المعلومات بأنها فارغة ولا أساس لها من الصحة، وهدفها تصعيد التوتر. وأشار إلى أن روسيا لا تشكل خطرا على أحد. في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين احتمال حدوث استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات، وحذر من أن محاولات استخدام القوة لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.

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