وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

المستقلة /- وَجَّهَ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقت المستقلة، أنه “بهدف متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، جولة تفقدية في مديرية مكافحة إجرام بغداد الجديدة ومركز شرطة الرشاد”.

وأضاف البيان، أن “وزير الداخلية أطلع على المهام والواجبات التي يقومون بها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين”.

وأكد الشمري “عدم التقصير في أداء العمل والتعاون مع المواطنين والتعامل الحسن معهم”.