وزير الداخلية يوجه بالعفو عن العقوبات الانضباطية لجميع المنتسبين في الوزارة

المستقلة /- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة لجميع الضباط، والمنتسبين، والموظفين في الوزارة.

وذكر الوزير في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “شهر رمضان الكريم شهر الخير والتسامح والمحبة، ومع قضاء هذه الأيام الفضيلة وقرب عيد الفطر المبارك، وجهنا بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة لجميع الضباط، والمنتسبين، والموظفين في وزارة الداخلية، عسى أن تكون حافز لهم على عدم إعادة أخطائهم”.

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