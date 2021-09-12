وزير الداخلية يناقش  زيار ة الاربعينية في كربلاء ويوزع المهام الامنية

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاحد، اثناء زيارته كربلاء على رأس وفد امني ضم رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة و قائد الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط  الاستعدادات الامنية لزيارة الاربعينية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزير الداخلية والوفد المرافق له ، ناقشنا  الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة ، والخطط المعدة لهذه الزيارة “.

وأضاف كما تم “خلال الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة عمليات كربلاء توزيع المسؤوليات والمهام والواجبات على القطعات المشاركة والساندة على الصعيدين الأمني والخدمي “.

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