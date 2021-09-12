وزير الداخلية يناقش زيار ة الاربعينية في كربلاء ويوزع المهام الامنية
المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاحد، اثناء زيارته كربلاء على رأس وفد امني ضم رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة و قائد الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط الاستعدادات الامنية لزيارة الاربعينية .
وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزير الداخلية والوفد المرافق له ، ناقشنا الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة ، والخطط المعدة لهذه الزيارة “.
وأضاف كما تم “خلال الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة عمليات كربلاء توزيع المسؤوليات والمهام والواجبات على القطعات المشاركة والساندة على الصعيدين الأمني والخدمي “.
التعليقات مغلقة.