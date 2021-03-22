وزير الداخلية يناقش الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاثنين ، الخطط الأمنية الخاصة  للزيارة الشعبانية في كربلاء .

وقال الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، ناقشنا الخطط الامنية الخاصة لزيارة النصف من شعبان  مع قائدي عمليات وشرطة كربلاء وبحضور وفد أمني رفيع المستوى .

وأوضح كما “أطلعنا على الوضع الامني والوقوف على الاستعدادات الامنية والخدمية والصحية النهائية “.

وأضاف إن “هذه الزيارة تأتي بغية  تنسيق الجهود الامنية والخدمية مع الحكومة المحلية والعتبات المقدسة لغرض إنجاح  الزيارة الشعبانية وتأمين الحماية للزائرين والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتأديتها “.

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