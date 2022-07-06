وزير الداخلية يلتقي السفير الأمريكي لدى العراق

المستقلة/- التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى العراق السيدة ألينا رومانوفسكي.

وبحث الطرفان جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، إضافة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في المجال الأمني.

وتناول الغانمي الاتفاقات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أشار الى ضرورة العمل مع المنظمات الدولية العاملة في العراق في مجال الهجرة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم المقدم من هذه المنظمات خاصة في الجانب الإنساني.

من جانبها أشادت السيدة رومانوفسكي بجهود القوات الأمنية العراقية وما حققته في مكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات بين العراق وأمريكا.