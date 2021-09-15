وزير الداخلية يعلن إكمال جميع الاستعدادات لتأمين زيارة الأربعين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء ، إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء بحضور المحافظ نصيف الخطابي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ناقش “المجتمعون في المؤتمر التنسيقي بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد العمليات والآمرين لجميع التشكيلات الأمنية آخر الإجراءات الخاصة بهذه المناسبة وسبل توفير أفضل الخدمات للزائرين الذين يحيون هذه المناسبة “.

وأضاف كما “حضر المؤتمر التنسيقي محافظي بغداد ، والنجف ، وبابل ، والكوت ، والديوانية ، وهيئة الحشد الشعبي ، وممثلين عن الوزارات والدوائر الخدمية “.