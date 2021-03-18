وزير الداخلية يدعو لتفعيل الجهود في لمحاربة المخدرات

المستقلة / علي النصر الله / ..  دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي الى وتفعيل الجهود بشكل اكبر لمحاربة المخدرات كونها آفة مجتمعية خطيرة والى ضرورة الالتزام بحظر التجوال الصحي الوقائي.

وقال الغانمي لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الخميس ، على هامش زيارته الى مدينة كربلاء، “زيارتنا جاءت  للاطلاع على الاوضاع الامنية والوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها “.

وشدد على “حماية المتظاهرين  وإنفاذ القانون على من يحاول الاعتداء على القوات الامنية والمال العام والخاص، مع استمرار تفعيل الدور المهم للشرطة المجتمعية “.

ووجه القوات “الأمنية بضرورة تقديم الخدمات الانسانية والامنية لجميع المواطنين ، ومتابعة العمل من أجل القضاء على الجريمة بمختلف صورها، وتطبيق القانون “.

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