وزير الداخلية يدعو القادة الى مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي ، جميع القادة الامنيين الى مواصلة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مفاصل وتشكيلات الوزارة .

وقال الغانمي عند زيارته كربلاء، لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الاثنين ،إن ” الهدف الاسمى لوزارة الداخلية هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطن وتعزيز الثقة بين رجال الأمن والمواطنين “.

وأوضح أنه ناقش اثناء زيارته كربلاء ” عددا من المواضيع المهمة التي تخص عمل الوزارة ومعالجة السلبيات ، وضرورة تقييم العمل الأمني والإنساني الذي تقوم به دوائر وزارة الداخلية خاصة التي لها تماس مباشر مع المواطنين “.

يذكر إن ” الزيارة كانت بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية و وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة مفاصل الوزارة اضافة الى قائدي عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة “.