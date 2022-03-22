وزير الداخلية يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

المستقلة/- باشر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عمله وزيرا للهجرة والمهجرين بالإضافة إلى مهام مسؤوليته في وزارة الداخلية.

و التقى الغانمي بالملاك المتقدم في وزارة الهجرة والمهجرين، وبحث معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية تسنم بالوكالة وزارة الهجرة والمهجرين بدل وزيرها السابق الذي أصبح عضوا في مجلس النواب.

على صعيد متصل أجرى الغانمي، جولة ميدانية في عدد من أقسام وشعب وزارة الهجرة والمهجرين.

وأكد ضرورة توفير أفضل الخدمات للمهجرين والتواصل الدائم معهم، وتكثيف الجهود مع الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الملف.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الهجرة والمهجرين في العديد من الملفات المتعلقة بعملها خاصة في موضوع إعادة الأسر النازحة الى محال سكناها ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم، فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية الى أماكن تواجد النازحين، ووضع الخطط الملائمة في هذا الموضوع.