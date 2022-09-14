وزير الداخلية يؤكد سير عملية تفويج زائري الأربعين وفق الخطة المعدة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاربعاء ، إن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض وهناك جهودا كبيرة بذلت تستحق التقدير والثناء ، مشيراً الى إن هناك زائرين من محافظات لم يتوجهوا حتى الآن لأداء مراسيم الزيارة ومن الواجب توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم .

وقال الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ترأسنا “اجتماعا موسعاً في قيادة عمليات كربلاء حال وصولنا المحافظة ، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائدي عمليات كربلاء والشرطة وجميع آمري المحاور المعنية بالدخول الى المحافظة المقدسة ، أكدنا فيه على التواجد الميداني لجميع القادة الضباط ، والتركيز على انسيابية حركة الزائرين القاصدين نحو مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) “.

وشدد اثناء الاجتماع ،على أهمية فك الاختناقات وإيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الزائرين “، مبينا إن “على المحافظات التنسيق فيما بينها في عملية التفويج “.

ودعا وزير الداخلية الى “محاربة الشائعات من خلال الأجهزة الأمنية المختصة ، ودحض الأخبار الملفقة “، مؤكداً على إن “الأيام المقبلة بحاجة إلى مزيد من الجهود بالتزامن مع يوم العشرين من شهر صفر “.

يذكر إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار كربلاء ، اليوم الاربعاء ، للإشراف شخصيا على الخطط الأمنية والخدمية والصحية ومتابعة مجريات زيارة الأربعين المليونية “.