وزير الداخلية يؤكد أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الاربعاء، أهمية التواصل الدائم بين جميع القطعات والدوائر والمؤسسات المكلفة بتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء  ، والعمل بشكل متزامن .

وقال الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ناقشنا “اثناء زيارتنا كربلاء ولقائنا المحافظ نصيف الخطابي ، وبحضور الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والضباط ، آخر الاستعدادات لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأمين هذه المناسبة من جميع النواحي لغاية انتهاء المراسيم “.

وأضاف إن ” تظافر الجهود في هكذا مناسبات ستكون نتائجه مثمرة وقادرة على تعزيز الأمن والاستقرار”.

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