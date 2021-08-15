وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش يناقشون زيارة عاشوراء في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله ، اليوم الاحد ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه .

وذكر الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الغانمي ويار الله وقادة  امنيين اخرين ناقشوا الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء ، والتنسيق الأمني في تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام “.

وقال إن ” العمل التكاملي بين الحكومة المحلية والوزارات الاتحادية له آثاره الايجابية الكبيرة في انجاح خطط الزيارات المليونية بما يمكن القطاعات الاخرى كالصحة والبلدية والنقل من تنفيذ خططها بانسيابية كبيرة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فوائد بذور الكتان

اخر الاخبار

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد وطالبان على ابواب كابول

اخبار العراق

اعتقال ستة أشخاص في كربلاء بتهمة الاتجار بالبشر

اخر الاخبار

شرطة كربلاء المجتمعية توقف ثلاث  حالات ابتزاز إلكتروني

اخر الاخبار

كيف يمكن لنا أن نساعد شبابنا على تجاوز التحديات؟

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان  “دمز” الكوري الجنوبي

اخر الاخبار

التوجه السياسي لدى الشباب في رواية عاشقة من كنزاربا

اخر الاخبار

التوجه السياسي لدى الشباب في رواية عاشقة من كنزاربا

اخبار العراق

الهجرة تبحث مع مستشارية الأمن الوطني و العمليات المشتركة تسهيل عودة وإدماج النازحين

اخبار العراق

مسح متكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق

اخبار العراق

صحيفة : الاحزاب تبتكر وسائل مخادعة من خلال زج مرشيحها على انهم مستقلين

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه لاستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها

اخبار العراق

هيئة النزاهة تكشف أسباب صدور أمر قبض ضد مدير عام صحة محافظة بابل

اخبار العراق

جمعية : العراق زاد استيراداته من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38%

اخبار العراق

انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا ستتخلص من خدمة الهواتف الأرضية بحلول عام 2025

اخر الاخبار

نوال الزغبي ترفض جائزة الموريكس .. تعرف على تفاصيل