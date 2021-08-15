وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش يناقشون زيارة عاشوراء في كربلاء
المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله ، اليوم الاحد ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه .
وذكر الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الغانمي ويار الله وقادة امنيين اخرين ناقشوا الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء ، والتنسيق الأمني في تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام “.
وقال إن ” العمل التكاملي بين الحكومة المحلية والوزارات الاتحادية له آثاره الايجابية الكبيرة في انجاح خطط الزيارات المليونية بما يمكن القطاعات الاخرى كالصحة والبلدية والنقل من تنفيذ خططها بانسيابية كبيرة “.
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