وزير الداخلية : دخول أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي خلال زيارة الأربعينية

المستقلة /- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، دخول أكثر من 4 ملايين زائر خلال زيارة الأربعينية عبر المنافذ الحدودية.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة، إن “خطة تأمين الزيارة الأربعينية تميزت بإنها الأكثر عدداً من حيث مشاركة القوات الأمنية”، مؤكدا أن “قواتنا الأمنية منعت الكثير من التحديات”.

وأضاف وزير الداخلية، أن “القوات الأمنية تعاملت بحزم مع كل ما شأنه أن يزعزع الوضع الأمني”.

وأشار الغانمي، إلى أنه تم “تسجيل دخول أكثر من 4 ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية”، مبينا “لم يشهد أي بلد دخول مثل هذه الاعداد من الزائرين”.