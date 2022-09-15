وزير الداخلية .. خدمة زائري الاربعينية شرف ما بعده شرف

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس ، إن خدمة زائري أربعينية الامام الحسين عليه السلام ” شرف ما بعده شرف ” ويجب أن تتواصل الجهود في هذا المجال وتنسيق العمل بين جميع القطعات والدوائر والمؤسسات المكلفة بهذا الواجب .

وتستمر الحشود المليونية بالتوجه من داخل وخارج البلاد لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، وسط استنفار أمني وخدمي كبير، وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي من داخل مدينة كربلاء المقدسة.

وقال الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) لا ” زلنا نواصل الاشراف الميداني في كربلاء ضمن قاطع المسؤولية، ووجه بعدد من التعليمات التي من شأنها تذليل العقبات، فضلا عن إعطاء زخم للعمل الأمني والخدمي “.

واضاف كما “اجرينا سلسلة اجتماعات ولقاءات مع الجهات الأمنية والخدمية لتحديث الخطط المرسومة وتقديم التعليمات والتوجيهات اولاً بأول لإنجاح هذه المناسبة المباركة “.

وأكد وزير الداخلية ، ضرورة أن يكون قادة المحاور على رأس قطعاتهم الأمنية والتواصل الدائم فيما بين هذه القطعات، سواء داخل محافظة كربلاء المقدسة أم خارجها “، مشددا على “توفير الأجواء الآمنة والمناسبة في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات “.