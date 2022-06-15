وزير الداخلية  بالتحقيق في وفاة مواطن من اهالي ذي قار بمحافظة النجف

وزير الداخلية في كربلاء

المستقلة/-أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بإرسال لجنة عالية المستوى لتقصي الحقائق لمعرفة ملابسات وفاة مواطن من اهالي محافظة ذي قار في محافظة النجف الأشرف.

واكد الغانمي محاسبة المقصرين في هذا الحادث وإنزال أشد العقوبات بهم في حال ثبت تورطهم في قضية هذا الشخص الذي وجدت جثته في إحدى مستشفيات محافظة النجف الأشرف.

َوشدد على أن دماء العراقيين غالية و”لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن او التجاوز على حقوق وكرامة المواطن العراقي”.

كما وجه الوزير بإعلان نتائج التحقيق فور اكتمالها واطلع الرأي العام على الحقائق في هذا الحادث.

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