وزير الداخلية الايراني يشيد بجهود حكومة كربلاء في تقديم الخدمات لزائري الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. اشاد وزير الداخلية الايراني ، اليوم السبت ، بجهود محافظة كربلاء والحكومة العراقية بما وجده من تقديم خدمات كبيرة وتوفير الامن الى زائري الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب لقائه وزير الداخلية الايراني ، إن “الحكومة الاتحادية وبمتابعة مستمرة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والمحافظة مستنفرة كافة إمكانياتها في سبيل تقديم افضل الخدمات الى الزائرين “.

وتمنى أن “يرجع الزائرون من داخل البلد وخارجه بخير وسلام “.