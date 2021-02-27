وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له يصل إلى طهران

وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له يصل إلى طهران

المستقلة /- وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، الى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها المسؤولين الايرانيين.

وكان المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف قد أعلن أمس الجمعة أن زيارة حسين تستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وأضاف أن المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد.

كما سيلتقي فؤاد حسين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاءاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اضافة الى وزير الخارجية محمد جواد طريق.