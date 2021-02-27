وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له يصل إلى طهران

المستقلة /- وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، الى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها المسؤولين الايرانيين.

وكان المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف قد أعلن أمس الجمعة أن زيارة حسين تستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وأضاف أن المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد.

كما سيلتقي فؤاد حسين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاءاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اضافة الى وزير الخارجية محمد جواد طريق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

علامات تحذيرية تدل على اقتراب الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

بايدن يقرر عدم توجيه تهم جنائية لولي العهد السعودي

اخر الاخبار

خبير : نداء للبرلمان.. فايزر لن ترسل لقاحها الا في هذه الحالة

اخبار العراق

169 شهيدا وجريحا حصيلة احداث الناصرية امس

اخبار العراق

ذي قار ترفض تنصيب عبدالغني الأسد محافظ لها

اخر الاخبار

وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له يصل إلى طهران

اخر الاخبار

الكاظمي يصدر بيانا بشأن أحداث الناصرية

اخر الاخبار

الكاظمي يصدر بيانا بشأن أحداث الناصرية

رياضية

إشبيلية ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

تأهب في صفوف القوات الأميركية بالعراق

اخر الاخبار

نصائح هامة للوقاية من تسمم الحمل

اخر الاخبار

أضرار خطيرة للأطعمة المعلبة

اخر الاخبار

دعوات نيابية لحظر الترويج العشائري والطائفي للانتخابات في صلاح الدين

اخر الاخبار

شاهد.. مصمم جرافيك يحول وجوه الفنانين الى زعماء ورؤساء

اخر الاخبار

والد مشاري البلام يكشف سبب وفاته.. و الصحة الكويتية تصدر بيانًا

رياضية

أسطورة برشلونة يدافع عن زيدان

اخر الاخبار

صور.. بنات أحمد زاهر يشعلن إنستغرام في أحدث ظهور لهن