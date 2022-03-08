وزير الخارجية: حان الوقت لتكون المرأة العراقية في الإدارة والقيادة

المستقلة /- هنأ وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، المرأة بيومها العالميّ، فيما أشار الى أن الوقت حان ليكون لها دور في الإدارة والقيادة.

وقال حسين في بيان تلقت المستقلة، إن “العالم يحتفل في الثامن من آذار من كلِّ عام بيوم المرأةِ العالميِّ، وهو يوم يركز على الكفاح التاريخيِّ للمرأة، وهو بمنزلةِ احتفال لتتويجِ إنجازاتها، ومُساهَماتها في المُجتمَع”، مهنئاً “المرأة بهذه المناسبة ونتمنى لها بمسيرة مكللة بالمنجز الإنسانيّ النوعيّ”.

وأضاف أن “المرأةَ هي نصف المُجتمَع، وحان الوقت لأن تكون نصف المُجتمَع في الإدارة والقيادة”، مؤكداً “دعمه للمرأة ومساواتها مع الرجل وعدم التمييز، ونبذ العنف ضدّها، وضمان التعليم الجيّد، والمُشارَكة الفاعلةِ في إدارة حاضر الحياة، ومستقبلها”.