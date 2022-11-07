وزير الخارجية الهندي لنظيره العراقي: علاقة وصداقة البلدين والشعبين وثيقة وطويلة الامد

بغداد/- رحيم الشمري/..قدم وزير الخارجية الهندي الدكتور س. جايشانكار التهنئة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، لاعادة منح مجلس النواب العراقي الثقة للمرة الثانية .

واكد جايشانكار ، تتمتع الهند مع العراق بعلاقات وثيقة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلتين ، كصديق طويل الامد للعراق وشعبه ، وداعماً ثابتا لوحدته واستقراره وامنه وازدهاره ، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية ، لزيادة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بيننا .

وتابع الوزير ان امدادات النفط الخام من العراق تشكل اساس للهند ، ومستمرون ونطمح بتعزيز كافة مجالات التعاون ، خاصة التجارة والاستثمار والصحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتعليم والدفاع والامن ومكافحة الارهاب ، ونتمنى دوام التقدم والصحة والخير والازدهار لشعب العراق ، وندعو معاليكم لزيارة الهند ، حتى نتمكن للمضي قدماً في علاقتنا الثنائية.

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