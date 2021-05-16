وزير الخارجية السعودي: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها

المستقلة/- دان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، الانتهاكات الإسرائيلية معلناً رفض المملكة التام للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية.

وقال بن فرحان على هامش اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين، مدينا الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس.

وشدد على أن “القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف العمليات العسكرية فوراً، مؤكداً على دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني وداعياً لتكاتف الجهود لوقف التصعيد.

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