وزير الثقافة يوعز بدراسة إنشاء متحف وطني عملاق يليق بحضارة العراق

المستقلة/- وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم المشروع  المقترح لإنشاء المتحف العراقي الوطني  بأنَّه سيكون مشروعاً وطنياً عظيماً، موعزاً بإعداد دراسة لإنشاء هذا المتحف بما يليق بالإرث الحضاري لحضارة العراق التي شعت على العالم،بالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لتمويل هذه المشاريع .

وناقش ناظم، اليوم الأحد، مع رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار السيدة سهى النجار التعاون مع الوزارة في إنشاء متحف عملاق يليق بحضارة وادي الرافدين والإرث الحضاري للعراق الذي يمتد لآلاف السنين، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل أمانة بغداد والجهات الأخرى؛ لتخصيص قطعة أرض واسعة لإنشاء هذا المتحف، وتسوية الجوانب القانونية اللازمة لذلك، و إقامة مشاريع أخرى تخص الثقافة ملحقة بالمتحف ، ومفاتحة مجلس الوزراء لأخذ الموافقات المطلوبة لإنجاز هذا المتحف ، وإعداد دراسات وافية لمشروع هذا المتحف بما يضاهي المتاحف العالمية الحديثة.

ووعدت النجار بتهيئة المساحة المناسبة لهذا المتحف وتخصيص قطعة أرض واسعة.

وجرت مناقشة الأماكن المقترحة، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والجهات الأخرى لإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

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