وزير الثقافة يناقش الواقع  السياحي في محافظة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والحكومة المحلية لتطوير الواقع السياحي.

ودعا ناظم إلى زيادة التعاون بين الجانبين لتطوير الجوانب التي تستطيع من خلالها تقديم صورة أفضل عن كربلاء .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء السبت ، عقب لقائه وزير الثقافة إن ” المدينة ليست دينية فقط ، وإنما تتمتع بإمكانيات جعلها مدينة سياحية بامتياز لما تحويه من المواقع الأثرية والكنائس القديمة ، فضلا عن المناظر الطبيعية مثل بحيرة الرزازة “.

وأوضح إن “إدارته تخطط لمزج الواقع السياحي والديني واستثمارها بما ينعكس ايجاباً على تنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل “.

وأشار محافظ كربلاء الى إن ” وزير الثقافة حسن ناظم خلال جولته في المحافظة ، زار متحف الفنان صلاح حيثاني والذي يضم أكثر من 4000 قطعة تشمل تحفيات ، ومخطوطات، ومجسمات ، ومقنيات أثرية ، ولوحات فنية لفنانين عالميين “.