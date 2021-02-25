وزير الثقافة يفتتح معرضا للآثار المنقبة

المستقلة/- افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم معرض الآثار المستخرجة من قبل البعثات التنقيبية العراقية والأجنبية للموسمين التنقيبيين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ والذي ضم عدداً كبيراً من اللقى الآثارية المختلفة .

وقال ناظم اثناء حفل الافتتاح، ان بالآثار التي تم استخراجها من قبل البعثات التنقيبية المحلية والأجنبية للمواقع الآثارية في عموم محافظات العراق ” شواهد حية لحضارة وعظمة تاريخ وادي الرافدين” .

إلى أن هذه القطع تم استخراجها من قبل البعثات التنقيبية من ضمنها البعثات الانقاذية في كركوك والمحافظات الأخرى .

وضم المعرض مجموعة كبيرة من القطع الأثارية لمواقع كرسو، ولارسا، وزرعل، وموقع عرب كوميت ومنها اوانٍ فخارية، وجرار، ومناجل، ودلايات، ومسكوكات، ودمى حيوانية، وقلائد، وأحجار ثمينة، وعجلات، وأختام اسطوانية، ولعب أطفال، ومسارج، ومعادن.

 

 

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