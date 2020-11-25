وزير الثقافة يسمي رئيساً جديداً للهيئة العامة للآثار والتراث

المستقلة.. عقد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع المدراء العامين في الهيئة العامة للآثار والتراث في مقر الهيئة، أعلن فيه تسمية ليث حسين رئيساً لهيئة الآثار والتراث، موجهاً إياه بحلّ مشاكل الهيئة وعلى رأسها مفتشيات المحافظات.

وبارك ناظم في مستهل الاجتماع لحسين تسنمه منصب رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث متمنياً له التوفيق في معالجة المشاكل التي تعاني منها الهيئة وفتح صفحة جديدة في أداء واجباتها بما يليق بتاريخ العراق وعمق حضارته.

ودعا المدراء العامين للتعاون معه في حلّ المشاكل الإدارية وحسم اللجان التحقيقية ووضع خطط جديدة للتنقيبات تراعي الأهالي في قضية المبالغ المستحصلة لقاء تنقيب أراضيهم، مشدداً على متابعة عمل المفتشيات في المحافظات وإجراء فحص دقيق وشامل لمهامها وفاعليتها.

بدوره دعا رئيس الهيئة الجديد المدراء العامين للتعاون معه في إدارة الهيئة على أكمل وجه.