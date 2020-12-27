وزير الثقافة يدعو الى تحقيق الوثائق المحفوظة في دار المخطوطات

المستقلة.. تفقد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأحد، دائرة المخطوطات العراقية ومخازنها ، مطلعا على المخطوطات وآليات الحفظ والفهرسة والنوادر من المخطوطات النفيسة .

وتجول ناظم برفقة عدد من المدراء العامين في أروقة المخازن واطلع على ماهية الحفظ والصعوبات التي تواجه آليات العمل والمشاكل والمعوقات الخاصة في موضوعة الدارسين والباحثين والبيانات التي يرومون الحصول عليها.

وأكد الوزير أهمية المخطوطات العراقية للباحثين والدارسين داعيا الى “تحقيقها بشكل مستمر”.

ووجه هيئة الآثار والتراث بضرورة مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض اشعار الجامعات بضرورة التحقيق من المخطوطات كون التحقيق يخدمنا بعملية التوثيق والمعرفة العلمية .

كما اكد ضرورة “أن نولي اهتماماً عالياً والعمل على حمايتها من الظروف الجوية من خلال الحفظ والخزن العلمي”.

واطلع ناظم اثناء زيارته على عدد من المخطوطات المهمة والقواميس المهداة من مكتبة المخطوطات لعباس العزاوي ومكتبة كمونه ، كما استمع إلى آليات عمل المحافظة الأمنية على المخطوطات ووضع شريحة أمنية لكل مخطوطة لغرض المحافظة عليها من الضياع .

وشدد على ضرورة ارسال فهرسة بأسماء المخطوطات الى وزارة التعليم العالي والجامعات كافه لغرض تحقيقها.