وزير الثقافة يترأس اجتماعا موسعا لمشروع احياء الموصل

المستقلة/- ترأس وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة السادسة الممول من دولة الامارات العربية وبمشاركة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية نوره الكعبي عبر الزوم ورئيس الوقف السني سعد كمبش ورئيس الوقف المسيحي رعد جليل ومساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو ارنستو اوتوب والاب نيكولا تيكسيير ممثل الكنيسة الدومنيكان.

وناقش المجتمعون التحديثات العامة على تنفيذ مشروع احياء روح الموصل والخاص باعادة اعمار جامع النوري والمأذنة الحدباء من خلال ما طرحه مدير مكتب اليونسكو في العراق باولو فونتاني والاطلاع على التقرير الخاص باهم نتائج الحفريات الاثرية في مجمع جامع النوري من قبل مفتشية اثار وتراث نينوى.

ودعا وزير الثقافة ، الى استكمال جميع الاستعدادات لإنطلاق المرحلة الجديدة من مشروع إحياء روح الموصل إعمار مجمع الجامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة في الموصل القديمة، التي تمولها الأمارات العربية المتحدة بتنفيذ منظمة اليونسكو، وإشراف الوزارة والوقفين المسيحي والسني في نينوى.

وقال ناظم “من الضروري البدء بمرحلة جديدة بعد الانتهاء من مرحلة دراسة المباني والمجمعات التراثية المتضررة قرب الجامع والكنيستين بالإضافة الى دراسة الاساسات”.

وأضاف ان “الأمر الحيوي والمهم هو ان يشاهد الموصليون والمجتمعات المحلية الأخرى، المرحلة الجديدة والملموسة من بدء الإعمار بشكل عياني بدل تقديم الأوراق والمخططات، وهو ما يعزز جهودنا التي نبذلها لحفظ التراث العراقي وصيانته، وخصوصاً في المناطق التي تعرضت الى الدمار الذي خلفته عصابات داعش”.

وتضمن الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي الهيئات الحكومية والدبلوماسية الأجنبية والدينية العراقية والدولية في باريس ودبي وبغداد كلمات وملاحظات وتعليقات على عملية التقدم الذي تحرزه اليونسكو وفرق الصيانة المحلية في مواقع الكنيستين والجامع.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي، في كلمة لها عبر برنامج الزوم اثناء الاجتماع “عند انطلاق مشروع روح الموصل، كان هدفنا المضي بتنمية المشاريع الثقافية والتراث، إضافة الى ما تخلفه أعمال الترميم من آثار إيجابية اقتصادية او اجتماعية”.

وأضافت الكعبي، “أود ان أشيد بالمساهمة الكبيرة لجامعة الموصل في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، فيما أسهمت مشاريع الترميم في تشغيل اكثر من ألف شخص من سكان الموصل، وأكثر من 70% من الشركات العاملة في المشروع هي شركات عراقية، وهو ما حرك الحياة الاقتصادية، ونأمل ان يتم الانتهاء من المشروع بحلول نهاية 2023”.

وقدم مدير مكتب اليونسكو في بغداد والمسؤول عن المشروع باولو فونتاني، عرضاً تفصيلياً عن مراحل تقدم المشروع والدراسات النهائية للمصلى، ولأساسات المنارة الحدباء بعد التأكد من ترتبها وقابليتها الثباتية على تحمل ثقل البناء المقبل في ضوء الحاجة الى بناء 200 ألف قطعة طابوق فوقها.

وأضاف فونتاني ان المكتب سيبدأ بالعمل الفعلي على الأرض لبناء المنارة خلال الفترة القليلة المقبلة مع استقدام خبراء جديد، وفق المواد الأولية الأصلية للمنارة.

وقدم مفتش آثار الموصل عبد الرحمن عمر عرضاً تفصيلياً آخر عن آخر الاكتشافات التي حدثت تحت مصلى الجامع النوري بأكتشاف مصلى قديم وأربع قاعات بطول 33 متراً تعود الى الحقبة الأتابكية.

وعرج عمر على العمل الذي قامت به ملاكات دائرة الآثار عبر تنقيبات وحفريات شمال وجنوب المصلى بالإضافة الى الجهات الغربية والشرقية والتي أسفرت عن اكتشاف أماكن وضوء وممرات للمياه ومسكوكات نقدية ولقى عاجية بالإضافة الى حطام مزخرف لم يستخرج من آخر فترة صيانة في أربعينيات القرن الماضي.

واشار عمر خلال الاجتماع الى إضافة الموقع المكتشف تحت المصلى كمتحف للسائحين والزوار، الى التصميم الجديد للجامع.

بدوره، قال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، “أننا نحيي جهودكم المبذولة بشكل استثنائي لإعمار الجامع النوري الذي اصبح رمزاً لروح التفائل العراقي، حيث ان هذا الجامع بمنارته الحدباء يمثل الأصالة الموصلية وروح وعبق هذه المدينة لما له من أثر بالغ وكبير لدى الأهالي”.

وتابع كمبش، ان “الاعمال المنجزة من قبل اليونسكو ووزارة الثقافة والسياحة والاثار، والمتمثلة بالتحريات والتنقيبات تحت المصلى والمأذنة، جاءت بنتائج مثمرة منها اكتشاف المدرسة النورية وكذلك ما تم إنجازه من المخططات والتصاميم للمصلى، ونأمل المباشرة ببناء قاعدة المأذنة الحدباء خلال الأيام القليلة القادمة”.

من جانبه قال الأب مارتن في كلمة له نيابة عن رئيس الوقف المسيحي ان “اعمال كنيسة الساعة للاتين وكنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك والجامع النوري هي من المواقف التي تصنع التأريخ وهي بصمة في تاريخ العراق الحديث، وعنوان معبر عن التآخي”.

وأضاف الأب، ان “مشروع روح الموصل يجب ان يستكمل بمبادرات أخرى تشجع النازحين على العودة لديارهم، عبر توفير البنى التحتية لتأمين الحياة الكريمة”.

الى ذلك، أكد مساعد منظمة اليوسنكو أرنستو أوتون ان عمليات البناء والترميم “تقدم صورة باهرة عن ما أصبحت عليه المدينة اليوم، هذا بالإضافة الى المسؤولية الملقاة على عاتقنا والثقة التي أعطيت لنا من قبل العراق والأمارات على حد سواء للقيام بهذه المهمة”.

أوتون قال ايضاً، انه “على الأرض، بدأنا نشاهد نتائج أعمالنا، إذ سينتهي العمل على صيانة وترميم 44 بيتاً أثرياً في المدينة القديمة، بالإضافة الى انجاز مقاطع مهمة من الكنيستين والجامع”.

وفي السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف، “ناقشنا كثيراً ومراراً مع اليونسكو مراحل تطور هذا المشروع بالشراكة مع هذه المنظمة التي نفذت الكثير من المشاريع في العراق”.

وأضاف ، “نهتم كثيراً بهذا المشروع كونه سيعيد الحياة الى المدينة القديمة وهي قلب الموصل، ونأمل ان نبدأ قريباً في أحياء البانوراما أو الواجهة النهرية للمدينة”.