وزير الثقافة يبحث مع المجمع الفقهي العراقي الاعتراضات على اتفاق الوقفين

المستقلة.. بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، مع كبير علماء المجمع الفقهي العراقي أحمد حسن الطه، ملاحظات المجمع على الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي حول أملاك الأوقاف بعد التريّث في العمل به.

وبحث الجانبان لدى زيارة الوزير مقر المجمع بجوار الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، جملة من المواضيع الثقافية والعلمية والأكاديمية، حيث أكد الطرفان أهمية عمل جميع الأطراف الحكومية والدينية على تثبيت دعائم الوحدة والوئام بين فئات الشعب العراقي.

ودعا ناظم علماء المجمع الفقهي إلى تقديم ورقة مفصلة بملاحظاتهم وتحفظاتهم حول الاتفاق الذي أمر رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي التريّث في العمل به، مؤكداً حرص الحكومة على حل هذا الخلاف بما يرضي الجميع ويمنع التجاوز على حقوق أي طرف من الأطراف.