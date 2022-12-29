وزير التعليم يفتتح جامعة السبطين للعلوم الطبية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي  والامين العام للعتبة الحسينية  حسن رشيد العبايجي ، اليوم الخميس  ، جامعة السبطين للعلوم الطبية الدولية  التابعة للامانة العامة للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء .

وقال العبودي اثناء الافتتاح  ، إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قانونها رقم أربعين لعام 1988 والتشريعات الأخرى النافذة ولاسيما قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 تمضي بكل ثقة في تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات التعليمية “.

وأضاف كما ” تراعي التوزيع الموضوعي للجامعات على وفق مؤشرات النمو السكاني وفي ضوء تنوع التخصصات العلمية وتوافر الملاكات التدريسية ذات الأثر الأكاديمي الملحوظ في المحافل المحلية والعالمية “.

وأشار إلى إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن تقييم أداء هذه المؤسسات ونوعية مخرجاتها من خلال مراعاة وتوفير المناخات الضامنة لجودة العملية التعليمية وتحديث برامجها وتحسينها ومتابعة وتقويم الآثار المترتبة على تطبيق الاشتراطات الأكاديمية الرصينة ،  فضلا عن السعي الحثيث للوصول الى الاعتماد العالمي في العديد من الحقول العلمية ولاسيما مجالات التعليم الطبي “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس عقب لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن ” جامعة كربلاء هي المركز الاستشاري للحكومة المحلية ، وأنها ساهمت بشكل كبير في حركة الإعمار والتنمية  “.

وأوضح إن “التعاون بين الحكومة المحلية وجامعة كربلاء مستمر من خلال دعم وانشاء عددا من المشاريع داخل الجامعة  ومؤسسات وزارة التعليم العالي الاخرى “.

يذكر إن  جامعة السبطين تعد أول فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية، ولها تعاون ومذكرات تفاهم مع جامعة رويال كلج الجامعة الملكية الطبية البريطانية في ادنبره، وكذلك جامعة سان جورج “.

 

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