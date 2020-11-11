وزير التعليم العالي يترأس اجتماعا لسفراء ومستشاري الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المستقلة /-ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماع سفراء ومستشاري الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحضر الاجتماع عدد من السفراء والمستشارين لكل من بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان فضلا عن معاون رئيس هيأة الرقابة الوطنية العراقية والملاك العامل في هيأة الرقابة الوطنية وممثل عن وزارة الخارجية.

وناقش المجتمعون عمل المؤسسات العراقية المختصة مع الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد في لاهاي ابتداء من الثلاثين من تشرين الثاني الحالي ولغاية الرابع من كانون الأول المقبل لعام ألفين وعشرين.

وأكد معالي الوزير في كلمته خلال الاجتماع التزام العراق بالشراكة الدولية في منع استخدام الاسلحة المحظورة ودعم المنظمة والمشاركة في الاجتماعات التي يعقدها الأطراف المعنيون.