وزير التربية يوجه بتخصيص “رحلات” و “سبورات” إلى مدارس ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وجه وزير التربية ،الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ،بتخصص رحلات مدرسية إلى مدارس محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان ” ان الوزير الجبوري التقى اليوم ، بمدير عام تربية ميسان ، رياض مجبل الساعدي لمناقشة الواقع التربوي في ميسان وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تُعيق استمرار عجلة التعليم

واشار الى أن الجبوري وجه بتخصيص 5000 رحلة مدرسية و 500 سبورة إلى مدارس المحافظة .

وذكر البيان ان هذا العدد هو الخطوة الأولى لمعالجة النقص الحاصل في المقاعد الدراسية نتيجة للزيادة المستمرة في إعداد الطلبة .

من جانبه قال مدير عام تربية ميسان أن آليات المديرية ستتجه صباح غد لاستلام الحصة المقررة من مخازن الوزارة لتسليمها على إدارات المدارس وفق الحاجة المثبتة مسبقاً .

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