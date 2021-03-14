وزير التربية يصل ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/.. وصل ، اليوم الاحد ، وزير التربية علي حميد الدليمي الى ذي قار للاطلاع على الواقع التربوي في المحافظة .

وقال مصدر مطلع ان ” الوزير وصل عبر مطار الناصرية الدولي ، صباح اليوم ، وعقد فور وصوله اجتماعا مع محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي ، ومدير التربية رياض العمري للاطلاع ومناقشة واقع قطاع التربية “.

ولفت الى ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق الوزراء الى زيارة محافظة ذي قار لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية وتلبية احتياجاتها “.