وزير التخطيط يناقش مع موئل الأمم المتحدة التعاون لتطوير حياة العراقيين

المستقلة/- إبحث وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم اليوم الخميس ، مع مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق، وائل والأشهب وفريقه البرنامج الحالي لموئل الأمم المتحدة في العراق وتم مناقشة استمرار التعاون بين وزارة التخطيط وبرنامج موئل الأمم المتحدة في العراق.

كما تم مناقشة الجهود المشتركة لتحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة والمجتمعات المحرومة التي تعاني من نقص في توفير الخدمات الأساسية.

علاوة على ذلك، تم إعلام الوزير أيضًا على مبادره المراصد الحضرية التي سيتم إنشاؤها في المحافظات لجمع البيانات وإعداد التقارير ونشرها على منتدى “أهداف التنمية المستدامة” الذي تديره وزارة التخطيط ويدعمه موئل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى التنسيق الوثيق وسبل المضي قدمًا فيما يتعلق بقضية العشوائيات وكيفية تسريع عملية إدراجها في التخطيط والموازنة الحكومية.

و اتفق الطرفان على مواصلة التعاون واستكشاف الفرص من خلال الاجتماعات الثنائية في المستقبل القريب.

 

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