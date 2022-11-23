وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

المستقلة/- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط ، محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، محافظ بغداد محمد جابر العطا.

واكد الوزير خلال اللقاء، اهمية المشاريع التي يجري تنفيذها في بغداد، وحاجة العاصمة الى المزيد من الخدمات من اجل تلبية حاجة مواطنيها، فضلا عن اهميتها الاستثنائية بوصفها العاصمة ، وتضم اكبر كتلة سكانية في العراق، مبينا ان الكثير من مناطق العاصمة، لاسيما في الاقضية والنواحي تعاني فجوات تنموية في الكثير من المجالات، مؤكدا التزام الوزارة بدعم جهود الحكومة المحلية من اجل الاسراع في تنفيذ المشاريع في مناطق العاصمة وفقا لتوقيتها الزمنية.

الى ذلك شهد اللقاء مناقشة واقع المشاريع المنفذة في اقضية ونواحي العاصمة بغداد ضمن برنامج تنمية الاقاليم، واليات العمل فيها، فضلا عن استعراض تقدم العمل في تنفيذ مشروع مداخل العاصمة.