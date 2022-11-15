وزير التخطيط  يؤكد سعي الوزارة لمعالجة جميع مشاكل التنفيذ في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، سعي الوزارة الى معالجة جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع في جميع المحافظات ومنها محافظة كربلاء ،

وشدد التميمي على الاهمية الكبيرة التي تحظى بها محافظة كربلاء من الناحيتين الدينية والسياحية “.

وأشار الى إن “محافظة كربلاء لها خصوصية، ينبغي مراعاتها في ما يتعلق بطبيعة المشاريع المنفذة فيها وحجم التخصيصات المالية الممنوحة لها” .

وقال عند لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي في الوزارة ، بحثنا ” واقع مشاريع المحافظة وما تشهده من تحسن في مستوى التنفيذ للمشاريع الخدمية في مختلف الاقضية والنواحي “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء ، عقب لقائه وزير التخطيط ، بحثنا “التخصيصات الخاصة بالمشاريع ونسب انجازها ودعم المحافظة في مشاريعها “.

وأضاف كما ناقشنا “المشاريع المستقبلية للمحافظة الخدمية منها والاستراتيجية واهمية دعم محافظة كربلاء كونها تستقبل عشرات الملايين سنويا من داخل البلد وخارج “.